INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Diskusi, Relawan Ganjar Bahas Kearifan Lokal Muda Dayak untuk IKN

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:23 WIB
Gelar Diskusi, Relawan Ganjar Bahas Kearifan Lokal Muda Dayak untuk IKN
Relawan Ganjar gelar diskusi bahas kearifan lokal muda Dayak untuk IKN (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Pandawa Ganjar Kalimantan menggelar diskusi tentang kearifan lokal muda dayak untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Posko Ganjar Pranowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu 26 Juli 2023. Diskusi dihadiri mahasiswa dan pemuda yang berdomisili di Jakarta.

"Kami merasa penting sebagai anak muda yang ada di Jakarta, karena IKN Nusantara akan dibangun di Kaltim. Maka kami angkat soal kearifan lokal muda dayak Kalimantan,” Perwakilan Pandawa Ganjar Kalimantan, Jeffry Dayak, dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/7/2023).

Menurut Jeffry, pemindahan ibu kota di IKN Nusantara akan berdampak luar. Artinya, bukan hanya soal pemindahan gedung dan pemerintahannya, namun banyak keuntungan lainnya seperti pembangunan ekonomi yang merata.

"Akan banyak pembangunan ekonomi global. Hari ini kami merasa Pak Ganjar salah satu yang diharapkan karena bisa melanjutkan program IKN Nusantara yang dicanangkan Pak Joko Widodo (Jokowi),” ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis dan menyenangkan. Ditambah dengan kehadiran narasumber yang profesional.

“Luar biasa pembicara kami Ka Rani (kandidat doktor antropologi dari suku dayak), saya lihat antusiasnya luar biasa. Diarahkan pemikirannya mencintai daerah untuk memahami kearifan lokal,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
