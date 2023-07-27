Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Pelemparan Batu di Jalan Margonda, Korban Sampai Berdarah-darah

Iyung Rizki , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:38 WIB
DEPOK - Aksi pelemparan batu oleh orang tidak dikenal, marak terjadi di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Dalam waktu satu minggu tercatat dua kali peristiwa pelemparan batu itu terjadi.

Diketahui, peristiwa pertama terjadi di dekat sebuah toko kue di Jalan Margonda Raya, usai beberapa hari setelah itu, peristiwa yang sama kembali terjadi.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang korban terkena lemparan batu dari orang tak dikenal. katu tersebut menembus kaca samping atas mobil, dan mengenai korban. Dari video yang terlihat, korban nampak berdarah-darah dan terluka cukup parah akibat kejadian itu.

Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Sukirno saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa diketahui setelah seorang korban datang melapor ke Mapolsek Beji.

"Korban dari aksi pelemparan tersebut adalah seorang pria serta seorang ibu dan anak," katanya, Kamis (27/7/2023).

Aksi pelemparan batu oleh orang tak dikenal, sudah terjadi di dua lokasi di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Dari dua kejadian, para korban tak hanya mengalami luka, namun juga mengalami kerugian materil.

(Khafid Mardiyansyah)

      
