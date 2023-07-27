Modus Cari Kontrakan, Dua Kawanan Bandit Terekam CCTV Gasak Motor Milik Warga Pademangan

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (26/7/2023) siang kemarin dan terekam kamera CCTV sekitar.

Berdasarkan rekaman CCTV, memperlihatkan dua orang pelaku berboncengan naik sepeda motor mendatangi rumah kontrakan korban. Sesampainya didepan rumah, kedua pelaku kemudian sempat melihat situasi sekitar.

Melihat situasi disekitar telah aman dan sepi, dua pelaku kemudian masuk dan mendekati motor yang telah terparkir di dalam kontrakan. Dalam hitungan detik, keduanya berhasil menggasak motor yang diincarnya.

Penghuni kontrakan yang juga korban pencurian motor, Septia Ananda Putri mengatakan dirinya mengetahui motornya hilang saat hendak pergi. Setelah melihat CCTV, terdapat dua pelaku yang tidak asing bahkan sempat menanyakan kontrakan kosong.

"Waktu itu sih sempat lihat orangnya di sini sih jadi orang depan pas terus dicoba di sana kan orang tutup eh waktu tutup Kirain mau nanya kontrakan soalnya dia kabur dia hari senin kesini cari kontrakan dia balik lagi, pas banget setiap jam sore jam istirahat," Kata Septia, Kamis (27/7/2023).

Menurut Septia sebelum terjadi pencurian, dirinya telah membuat kunci ganda motornya. Namun nahas, pelaku curanmor saat ini lebih pandai dalam beraksi. Atas peristiwa ini, Septia mengatakan dirinya akan melaporkan pencurian motor yang terjadi pada Rabu (26/7/2023) ke Polsek Pademangan.

"Sudah lapor ke kantor polisi sama hasil lesing dealernya, rekam CCTV juga. Padahal di sini saya baru 6 bulan Iya di pakaian alarm sama kunci stang dan juga enggak bunyi alarmnya enggak bunyi sama sekali makanya juga bingung," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)