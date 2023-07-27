Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Cari Kontrakan, Dua Kawanan Bandit Terekam CCTV Gasak Motor Milik Warga Pademangan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:53 WIB
Modus Cari Kontrakan, Dua Kawanan Bandit Terekam CCTV Gasak Motor Milik Warga Pademangan
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (26/7/2023) siang kemarin dan terekam kamera CCTV sekitar.

Berdasarkan rekaman CCTV, memperlihatkan dua orang pelaku berboncengan naik sepeda motor mendatangi rumah kontrakan korban. Sesampainya didepan rumah, kedua pelaku kemudian sempat melihat situasi sekitar.

Melihat situasi disekitar telah aman dan sepi, dua pelaku kemudian masuk dan mendekati motor yang telah terparkir di dalam kontrakan. Dalam hitungan detik, keduanya berhasil menggasak motor yang diincarnya.

Penghuni kontrakan yang juga korban pencurian motor, Septia Ananda Putri mengatakan dirinya mengetahui motornya hilang saat hendak pergi. Setelah melihat CCTV, terdapat dua pelaku yang tidak asing bahkan sempat menanyakan kontrakan kosong.

"Waktu itu sih sempat lihat orangnya di sini sih jadi orang depan pas terus dicoba di sana kan orang tutup eh waktu tutup Kirain mau nanya kontrakan soalnya dia kabur dia hari senin kesini cari kontrakan dia balik lagi, pas banget setiap jam sore jam istirahat," Kata Septia, Kamis (27/7/2023).

Menurut Septia sebelum terjadi pencurian, dirinya telah membuat kunci ganda motornya. Namun nahas, pelaku curanmor saat ini lebih pandai dalam beraksi. Atas peristiwa ini, Septia mengatakan dirinya akan melaporkan pencurian motor yang terjadi pada Rabu (26/7/2023) ke Polsek Pademangan.

"Sudah lapor ke kantor polisi sama hasil lesing dealernya, rekam CCTV juga. Padahal di sini saya baru 6 bulan Iya di pakaian alarm sama kunci stang dan juga enggak bunyi alarmnya enggak bunyi sama sekali makanya juga bingung," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
curanmor pencurian CCTV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182416//pencurian-1AHP_large.jpg
Pemuda Asal Batam Nekat Curi iPhone di Grand Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239//viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181903//polri-E7wm_large.jpg
Dua Bandit Spesialis Pencurian Rumah Kosong Ditangkap, Begini Modusnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement