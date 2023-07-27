Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ci Mehong: Sama dengan Partai Perindo, Program Lapak Ganjar Bangun Usaha Anak Muda

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:35 WIB
Ci Mehong: Sama dengan Partai Perindo, Program Lapak Ganjar Bangun Usaha Anak Muda
Bacaleg Partai Perindo Dapil Jakarta 3 Tjioe Nofia Handayani alias Ci Mehong. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, yang juga Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo terus mendorong kaum milenial untuk mengembangkan usaha mandiri dan ekonomi kreatif.

Langkah itu salah satunya dilakukan dengan membuka Lapak Ganjar yang akhirnya menjadi pemicu kaum milenial terjun ke dunia usaha.

Menanggapi hal ini, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Dapil DKI Jakarta III Tjioe Nofia Handayani (Ci Mehong) ikut mengapresiasi langkah Ganjar. Menurutnya, program tersebut sangat kreatif.

"Ini kreatif sangat membantu masyarakat," kata Ci Mehong, Kamis (27/7/2023).

Ci Mehong menyebutkan, program tersebut dapat diadopsi jika dirinya terpilih sebagai anggota legislatif. Ia mengaku akan membantu memasarkan produk dagangan masyarakat di dapilnya melalui platform akun media sosialnya.

"Saya akan coba bantu UMKM yang ada di Dapil III untuk mempromosikan lewat IG saya," kata Bacaleg dari Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai peduli rakyat kecil, tetap konsisten memperjuangkan penciptaan lapangan kerja Indonesia itu.

Sebagai informasi, kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah terbukti mampu melahirkan pengusaha-pengusaha muda melalui berbagai program yang mewadahi kaum milenial untuk meraih kesuksesan.

Halaman:
1 2
      
