Dukung Peresmian SMK Jurusan Energi Baru Terbarukan yang Digagas Ganjar, Dian Mirza: Ciptakan SDM Unggul

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dian Mirza mendukung program Gubernur Jawa Tengah --yang juga bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo yang meresmikan SMKN 1 Pagentan Banjarnegara.

Sekolah kejuruan ini memiliki fokus terhadap pembentukan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang energi baru terbarukan dan kelistrikan.

"Langkah yang dilakukan Bacapres, Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu sudah tepat. Ia turut meresmikan SMKN 1 Pagentan Banjarnegara, yang memiliki jurusan Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan," kata Dian, Kamis (27/7/2023).

Dian Mirza --yang merupakan bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 9 yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu-- mengatakan program tersebut diharapkan dapat mempersiapkan SDM unggul dan mampu menjadi tenaga kerja perusahaan penyuplai baterai mobil listrik atau

battery electric vehicle (BEV) di era industri listrik yang saat ini kian berkembang.

"Nah, terkait lingkungan hidup, salah satu hal yang kini menjadi perhatian dunia internasional adalah transisi energi, yakni beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencapai net zero emission. Setiap negara diharapkan menggunakan sumber energi yang bersih," tutur Dian.

Berdasarkan sejumlah riset, Dian mengatakan, saat ini telah banyak anak muda usia 16-25 yang peduli terhadap isu lingkungan hidup. Tak hanya sebagai penonton, mereka ingin berperan lebih aktif dalam persoalan struktural lingkungan hidup.

"Karena perubahan adalah satu hal yang pasti di dunia ini. We all face changes everyday, including climate change that affects human health and wellbeing," tutur politisi muda Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.