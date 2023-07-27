Pemotor Wanita Tewas Usai Disenggol di Jakbar, Pelaku Malah Pura-pura Pingsan

JAKARTA - Nasib malang menimpa pemotor wanita berinisial DD (28) tewas setelah disenggol motor lain di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Bukannya menolong, pelaku sempat pura-pura pingsan.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Agus Suwito mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (26/7/2023) pukul 22.30 WIB malam.

Suwito menjelaskan kejadian bermula saat korban DD (28) yang dibonceng suaminya M (32) melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Malibu Raya.

Sesampainya di lokasi, setang motor yang dikendarai M dan DD tersenggol motor lain yang dikemudikan oleh R (23) yang berboncengan dengan rekannya. Motor korban pun oleng ke kiri dan menabrak trotoar.

“Setang depan menyenggol setang depan sepeda motor Beat bernopol B-5132-BDH yang dikendarai saudara M, yang berboncengan dengan saudari DD, yang melaju searah di samping kirinya,” kata Suwito kepada wartawan.