Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selama 2023 Polda Metro Ungkap 2.617 Kasus Narkoba

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:53 WIB
Selama 2023 Polda Metro Ungkap 2.617 Kasus Narkoba
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 2.617 kasus dengan berbqgqo jenis barqng bukti. Jumlah tersebut merupakan akumulasi selama satu semester sejak bulan sejak Janari - Juli 2023.

Hal itu dikatakan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam Focus Group Discusion, kegiatan berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Kamis (27/07/2023).

Suyudi mengatakan sebanyak 2.617 pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Metro Jaya sebagai berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

“Polda Metro Jaya dan jajaran selama tahun 2023 telah berhasil mengungkap 2.617 perkara narkoba dengan berbagai jenis barang bukti dan berhasil menyelamatkan 11.235.899 jiwa," kata Sutudi.

Lebih lanjut Suyudi mengatakan, selain penegakan hukum, kata Suyudi, rangka mengatasi ketergantuangan pihaknya juga menggalakkan optimalisasi rehabilitasi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rehabilitasi masih menjadi opsi utama plmenyelamatkan pengguna narkoba guna yang mejadi generasi penerus bangsa.

“Rehabilitasi narkoba itu sendiri merupakan suatu langkah mulia yang disediakan oleh negara guna memulihkan kondisi para korban dari ketergantungan narkoba. Maka hal tersebut patut kita dukung serta kita awasi bersama," imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182560//ketua_ipw_sugeng_teguh_santoso-hlLM_large.jpg
IPW Sebut Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Sesuai SOP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182474//ledakan-El7Z_large.jpg
Polda Metro Fokus Memulihkan Korban Ledakan SMAN 72 dengan Pendampingan Psikologis Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182384//bhudi-643Q_large.jpg
Ledakan Musala SMAN 72 Jakarta Belum Terkait Teror Bom di Sekolah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182040//ledakan-bAPe_large.jpg
Kapolda Metro: 54 Orang Terluka akibat Ledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009//rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement