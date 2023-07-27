Selama 2023 Polda Metro Ungkap 2.617 Kasus Narkoba

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 2.617 kasus dengan berbqgqo jenis barqng bukti. Jumlah tersebut merupakan akumulasi selama satu semester sejak bulan sejak Janari - Juli 2023.

Hal itu dikatakan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam Focus Group Discusion, kegiatan berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Kamis (27/07/2023).

Suyudi mengatakan sebanyak 2.617 pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Metro Jaya sebagai berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

“Polda Metro Jaya dan jajaran selama tahun 2023 telah berhasil mengungkap 2.617 perkara narkoba dengan berbagai jenis barang bukti dan berhasil menyelamatkan 11.235.899 jiwa," kata Sutudi.

Lebih lanjut Suyudi mengatakan, selain penegakan hukum, kata Suyudi, rangka mengatasi ketergantuangan pihaknya juga menggalakkan optimalisasi rehabilitasi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rehabilitasi masih menjadi opsi utama plmenyelamatkan pengguna narkoba guna yang mejadi generasi penerus bangsa.

“Rehabilitasi narkoba itu sendiri merupakan suatu langkah mulia yang disediakan oleh negara guna memulihkan kondisi para korban dari ketergantungan narkoba. Maka hal tersebut patut kita dukung serta kita awasi bersama," imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)