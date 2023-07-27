Siswa di Depok yang Hilang Ditemukan di Bandung, Diduga Salah Naik Angkot

Siswi SMA di Depok yang hilang ditemukan di Bandung, diduga salah naik angkot. (Ist)

DEPOK - Seorang siswi SMA Negeri 1 Depok, Zaira Rahma (17), dikabarkan hilang beberapa hari usai izin pulang dari sekolah karena sakit. Ia akhirnya ditemukan di Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat.

Zaira yang ditemukan dalam kondisi selamat dengan pakaian seragam pramuka seperti yang dipakai sebelum dikabarkan hilang sempat dibawa ke Polsek Kiaracondong.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut, Zaira telah bertemu pihak keluarga pada Rabu (26/7/2023) malam usai dijemput anggota Resmob Polres Depok.

"Kemarin yang jemput ke sana (Bandung) dari Resmob kita. Sudah bertemu keluarga semalam," kata Nirwan saat ditemui di Mapolres Depok, Kamis (27/7/2023).