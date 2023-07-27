Viral Dugaan Pencabulan Ayah Tiri hingga Korban Hamil 7 Bulan di Bogor, Ini Penjelasan Polisi

Viral ayah tiri cabuli anak hingga hamil 7 bulan di Bogor. (Ilustrasi/Freepik)

BOGOR - Viral di media sosial (medsos) dugaan aksi pencabulan yang dilakukan ayah tiri di wilayah Kota Bogor. Aksi bejat tersebut baru diketahui oleh keluarga setelah korban hamil 7 bulan.

Dugaan aksi pencabulan itu diunggah akun Instagram @bogor_update. Dalam postingannya tersebut, memperlihatkan foto pria dan tertulis kronologi aksi dugaan pencabulan itu dilakukan sejak 2020.

"Anak takut bilang, baru ketahuan kemarin 14 Juli 2023 saat telah hamil 7 bulan," tulis keterangan dalam foto yang dikutip MNC Portal, Kamis (27/7/2023).

Dari situ, keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bogor Kota pada 15 Juli 2023. Pada slide foto kedua, menampilkan foto kertas bukti laporan polisi yang telah dibuat keluarga korban.