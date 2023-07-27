Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI Cabut KJP 2 Pelajar yang Tawuran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |18:50 WIB
Pj Gubernur DKI Cabut KJP 2 Pelajar yang Tawuran
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MPI/Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengambil langkah tegas kepada dua pelajar yang terlibat tawuran dengan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kemarin yang tawuran ada 2, KJP-nya (sudah) dicabut," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Heru meminta para pelajar di DKI agar belajar dengan benar dan tidak tawuran. Tak hanya itu, ia meminta kepala sekolah hingga guru memantau siswa agar belajar dengan benar.

"Ya jangan tawuran belajar dengan benar, kita imbau. Saya minta juga kepala sekolah, guru untuk mengimbau anak-anaknya belajar dengan benar," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
