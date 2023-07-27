Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Resah! Anjing Memangsa Ayam Ternak Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:21 WIB
Bikin Resah! Anjing Memangsa Ayam Ternak Warga Bogor
Anjing liar yang memangsa ayam ternak warga Bogor dievakuasi petugas Dmakr (Foto : Damkar)
BOGOR - Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi terhadap anjing liar yang memangsa ayam ternak milik warga di wilayah Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Anjing tersebut dievakuasi karena telah meresahkan warga.

"Warga merasa resah dengan beberapa ekor anjing yang berkeliaran di seputaran komplek dan sudah memangsa ternak ayam," kata Kasie Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Mendapat laporan tersebut, tim rescue Damkar bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan pelindung diri, petugas mulai mencari keberadaan anjing liar sekira pukul 11.49 WIB.

"Warga merasa hawatir dan tidak ada yang menangani akhirnya lapor pemadam," jelasnya.

Sekitar dua jam pencarian, petugas berhasil menangkap dua ekor anjing liar. Untuk sementara, anjing tersebut dibawa ke Mako Damkar Cibinong.

"Dua ekor anjing berhasil dievakuasi dan penanganan berjalam kondusif," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
