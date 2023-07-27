Kowarteg Ganjar Beri Pelatihan Kuliner untuk Emak-Emak di Kebon Jeruk

JAKARTA- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia kembali menebar manfaat ke masyarakat dengan membuat pelatihan kuliner di Jalan Raya Kedoya, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

"Dalam kegiatan kali ini, kami memberikan bantuan untuk mendukung usaha mikro kuliner dengan membuat kue klepon," ujar Koordinator Kowarteg Indonesia, Noehrozi, Kamis (27/7/2023).

Kehadiran relawan kata dia mendapat sambutan positif dari masyarakat dan ibu-ibu setempat. "Semuanya larut dalam kebersamaan dan bersama-sama belajar untuk membuat kue," ujarnya.

Melalui kegiatan itu, mereka berharap ibu-ibu prasejahtera yang selama ini tinggal sendiri atau tanpa suami bisa melakukan kegiatan bermanfaat."Salah satunya dengan membuat kue ini, yang tentu bisa dijadikan modal untuk usaha kuliner," imbuhnya.

Selain memberikan pelatihan, relawan Ganjar juga menyerahkan bantuan alat-alat dapur kepada para peserta. Mereka juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta yang ada di lokasi.