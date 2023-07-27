Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Maling Motor Bersenpi Babak Belur Dihajar Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:25 WIB
2 Maling Motor Bersenpi Babak Belur Dihajar Warga Bogor
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Dua orang maling motor yang membawa senjata api rakitan babak belur dihajar warga di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kini, keduanya sudah ditangkap polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kaurmin Satlantas Polres Bogor Ipda Danang mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 26 Juli 2023, malam. Awalnya, ada laporan dari anggotanya bahwa terdapat dua pelaku pencurian motor yang dibawa ke Pos Polisi Kandang Roda.

"Akhirnya saya ke sana kan anggota saya udah di lokasi duluan. Saya ke sana sudah ramai," kata Danang kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Di lokasi, kedua pelaku sudah dalam kondisi babak belur oleh warga yang geram dengan aksinya. Untuk menghindari amukan massa yang lebih ramai, kedua pelaku langsung diamankan ke dalam pos.

"Dibawa ke dalem kan, saya bilang yang gak ada kepentingan silahkan keluar saya bilang," tuturnya.

Dari hasil keterangan sementara, kedua pelaku itu kepergok mencuri motor milik warga. Selanjutnya, sempat diamankan oleh anggota Brimob yang berada di lokasi dan dibawa ke Pos Polisi Kandang Roda.

"Korbanya yang motornya diambil tuh ada tuh di situ, akhirnya si korban bikin laporan di Polres saya tungguin diperiksa ada saksinya satu sama anggota Brimob itu yang bantu penangkapan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement