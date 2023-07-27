2 Maling Motor Bersenpi Babak Belur Dihajar Warga Bogor

BOGOR - Dua orang maling motor yang membawa senjata api rakitan babak belur dihajar warga di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kini, keduanya sudah ditangkap polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kaurmin Satlantas Polres Bogor Ipda Danang mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 26 Juli 2023, malam. Awalnya, ada laporan dari anggotanya bahwa terdapat dua pelaku pencurian motor yang dibawa ke Pos Polisi Kandang Roda.

"Akhirnya saya ke sana kan anggota saya udah di lokasi duluan. Saya ke sana sudah ramai," kata Danang kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Di lokasi, kedua pelaku sudah dalam kondisi babak belur oleh warga yang geram dengan aksinya. Untuk menghindari amukan massa yang lebih ramai, kedua pelaku langsung diamankan ke dalam pos.

"Dibawa ke dalem kan, saya bilang yang gak ada kepentingan silahkan keluar saya bilang," tuturnya.

Dari hasil keterangan sementara, kedua pelaku itu kepergok mencuri motor milik warga. Selanjutnya, sempat diamankan oleh anggota Brimob yang berada di lokasi dan dibawa ke Pos Polisi Kandang Roda.

"Korbanya yang motornya diambil tuh ada tuh di situ, akhirnya si korban bikin laporan di Polres saya tungguin diperiksa ada saksinya satu sama anggota Brimob itu yang bantu penangkapan," ungkapnya.