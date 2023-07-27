Tanding Futsal, Mahasiswa UNJ Dikeroyok hingga Pingsan di GOR Pasar Minggu

JAKARTA - Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Aditio Rizkiawan Ortega yang akrab disapa Ortega jadi korban pengeroyokan mahasiswa yang diduga dari Universitas Trisakti. Insiden pengeroyokan itu terjadi saat kedua universitas bertanding futsal di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juli 2023.

Kejadian pengeroyokan itu diungkap oleh kakak Ortega, Rangga yang tidak terima adiknya menjadi korban pengeroyokan mahasiswa Trisakti. Saat permainan antara kedua universitas itu berlangsung.

"Pertandingan finalnya emang agak panas, namanya juga final. Kalau dilihat dari video, pemain UNJ selaku adik saya sendiri itu enggak ada pemukulan atau apapun bener-bener. Bersih terus tiba-tiba dari Trisaktinya mukul video jelasnya ada kok," kata Rangga saat dihubungi, Kamis (27/7/2023).

Insiden pengeroyokan itu terjadi saat pertandingan final antara Trisakti dengan UNJ yang diselenggarakan Pemprov DKI. Di mana, terlihat Ortega yang sempat mentekel seorang pemain Kampus Trisakti.

Kejadian itu membuat para pemain Trisakti memakai seragam kuning langsung masuk ke lapangan seperti menginjak Ortega. Sampai akhirnya berujung keributan antara kedua belah tim.

"Trisakti unggul, enggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngeroyok gitu. Itu kan di depan base pemain dari Trisaktinya ya," ujarnya.

Rangga menyayangkan saat kejadian pihak official tidak melakukan pengamanan yang maksimal terhadap adiknya. Seperti membiarkan adiknya jadi korban sampai pingsan dan harus mendapatkan pertolongan medis.