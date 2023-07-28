Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siasat Licik Raja Lumajang Arya Wiraraja Hancurkan Singasari dan Dirikan Majapahit

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |04:30 WIB
Siasat Licik Raja Lumajang Arya Wiraraja Hancurkan Singasari dan Dirikan Majapahit
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

LUMAJANG - Arya Wiraraja, penguasa Kerajaan Lumajang, Jawa Timur merupakan tokoh kunci dibalik peristiwa runtuhnya kerajaan Singasari (1222-1292).

Arya Wiraraja diam-diam meminta Raja Glangglang Jayakatwang, yakni suami bibinya, untuk menyerang tahta Sri Kertanegara, Raja Singasari terakhir.

Penyerbuan pasukan Glangglang terjadi di saat pasukan utama Singasari tidak sedang berada di tempat. Sebagian besar pasukan Singasari tengah menjalankan project ekspedisi Pamalayu.

Serangan tiba-tiba itu membuat Singasari dalam sekejap porak-poranda. “Kisah penyerangan mendadak Jayakatwang ke Singasari berakhir dengan tewasnya Kertanegara,” demikian tertulis dalam buku Atlas Wali Songo (2016).

Lantas apa yang mendorong Arya Wiraraja murka dan sekaligus nekat melawan Kertanegara? Dalam Atlas Wali Songo disebutkan, Arya Wiraraja kurang menyukai langkah imperatif Kertanegara yang tengah meluaskan kekuasaan Singasari.

Tidak hanya Jawa, tapi menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Dalil yang diusung adalah persatuan. Kertanegara tidak hanya menyebarkan kekuatan militer Singasari. “Tetapi juga ajaran agama Tantrayana sekte Tantra Bhirawa yang sejak awal sangat memusuhi Islam”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement