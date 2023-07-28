Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Pidato Provokatif Teman Seperjuangan Buat Raja Majapahit Raden Wijaya Tersinggung

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:30 WIB
Kala Pidato Provokatif Teman Seperjuangan Buat Raja Majapahit Raden Wijaya Tersinggung
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Raden Wijaya raja pertama Kerajaan Majapahit harus menghadapi kenyataan pahit pertama sebagai penguasa. Pasalnya salah satu kawan lama dan teman seperjuangannya Ranggalawe memutuskan membelot hingga akhirnya mengadakan pemberontakan ke pemerintahannya.

Pemberontakan pertama ini tercatat dalam sejarah Majapahit pada tahun 1295. Ranggalawe notabene adalah anak dari Arya Wiraraja, sahabat karib Raden Wijaya. Sosok Arya Wiraraja sendiri adalah orang pertama yang dihormatinya semasa dalam bahaya karena telah membawa serombongan kuda dari Madura.

Dikisahkan pada "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit", Ranggalawe tidak senang dengan penunjukkannya sebagai gubernur dermaga Tuban yang strategis itu. Ia berharap diangkat sebagai Menteri Kepala Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.

Ranggalawe kian murka tatkala jabatan itu jatuh ke tangan saingannya, Mpu Nambi, putra yang cakap dari Mpu Sina, yang tak lain adalah rekan ayahnya di Dewan Menteri Keamanan. Entah sudah berapa generasi, keluarga - keluarga papan atas ini saling berebut kekuasaan.

Pikir mereka, kehadiran seorang raja yang masih muda dan tak berpengalaman memberikan peluang bagi mereka untuk menumpuk kekuasaan dengan sejenak melupakan permusuhan lama. Terlepas dari fakta bahwa pengangkatan pejabat tinggi adalah hak prerogatif raja, Ranggalawe sempat mengingkari perkawanan lamanya dengan Raden Wijaya, dengan berpidato di hadapan seluruh hadirin istana, yang merupakan bagian dari acara rutin yang resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement