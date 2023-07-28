Berita Duka Cita, Mantan Rektor UNS Prof Dr dr. Sjamsulhadi SpKJ Meninggal Dunia

Mantan Rektor UNS meninggal dunia (Foto: Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA – Berita duka cita tengah menyelimuti Universitas Negeri Surakarta (UNS), Solo.

Mantan Rektor UNS Prof Dr dr. Sjamsulhadi SpKJ, periode tahun 2003 - 2007 dan 2007 - 2011, meninggal pada Kamis, 27 Juli 2023 pukul 19.55 di ruang ICU RS Islam Klaten.

BACA JUGA: Mahasiswa UNS Raih Grand Prix pada Ajang 3rd Daesang Eat Film Festival 2023

“Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosa kesalahannya dan diterima seluruh amal kebaikannya serta wafat dalam keadaan husnul khotimah,” bunyi pernyataan duka cita.

BACA JUGA: UNS Raih 3 Penghargaan IKU dari Kemendikbudristek

“Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dikaruniai keikhlasan, kesabaran, tabah dan tawakkal. Aamiin YRA, ” lanjutnya.

(Susi Susanti)