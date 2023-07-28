Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berita Duka Cita, Mantan Rektor UNS Prof Dr dr. Sjamsulhadi SpKJ Meninggal Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:18 WIB
Berita Duka Cita, Mantan Rektor UNS Prof Dr dr. Sjamsulhadi SpKJ Meninggal Dunia
Mantan Rektor UNS meninggal dunia (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTABerita duka cita tengah menyelimuti Universitas Negeri Surakarta (UNS), Solo.

Mantan Rektor UNS Prof Dr dr. Sjamsulhadi SpKJ, periode tahun 2003 - 2007 dan 2007 - 2011, meninggal pada Kamis, 27 Juli 2023 pukul 19.55 di ruang ICU RS Islam Klaten.

“Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosa kesalahannya dan diterima seluruh amal kebaikannya serta wafat dalam keadaan husnul khotimah,” bunyi pernyataan duka cita.

“Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dikaruniai keikhlasan, kesabaran, tabah dan tawakkal. Aamiin YRA, ” lanjutnya.

(Susi Susanti)

      
