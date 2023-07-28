Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 63 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau hingga Juli 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:30 WIB
Ilustrasi (Foto: Freepick)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 63% wilayah Indonesia berdasarkan zona musim (ZOM) telah masuk musim kemarau hingga akhir Juli 2023.

“Berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 63% wilayah Indonesia masuk musim kemarau,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/7/2023).

BMKG mengatakan wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian besar Aceh, sebagian besar Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung bagian selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta.

Kemudian di sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, sebagian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku Utara, Sebagian Papua Barat dan Papua bagian selatan.

Sementara itu, BMKG melaporkan curah hujan pada Dasarian II Juli 2023 umumnya berada di kriteria rendah (0 – 50 mm/dasarian), tepatnya di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti di Sumatera Selatan, Lampung, pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, bagian barat Sulawesi Selatan, Papua bagian Timur dan Selatan di sekitar Merauke.

Topik Artikel :
musim kemarau Kemarau BMKG
