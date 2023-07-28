Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Laut Sangat Tinggi hingga 6 Meter di Selatan Jawa

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:00 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Laut Sangat Tinggi hingga 6 Meter di Selatan Jawa
BMKG ingatkan untuk mewaspadai gelombang sangat tinggi hingga 6 meter di Samudra Hindia Selatan Jawa. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sangat tinggi hingga 6 meter di perairan Samudra Hindia Selatan Jawa hingga 29 Juli 2023.

BMKG mengatakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Selatan-Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 6-30 knot. Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6-27 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara dan Selat Sunda bagian barat dan selatan serta perairan selatan Banten,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (28/7/2023).

Selain itu, BMKG mengatakan kondisi ini juga menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Malaka, perairan Sabang-Banda Aceh, perairan timur Kep. Simeulue serta Kep. Mentawai, perairan Sumatra Barat, Selat Ombai, Laut Natuna Utara, perairan Kep. Anambas - Kep. Natuna, perairan Kep. Subi - Kep. Serasan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, perairan Kotabaru, Selat Makassar, Laut Bali.

Kemudian, di Laut Sumbawa, Selat Lombok bagian utara, Laut Sawu bagian utara, perairan Kupang - P. Rote, perairan Kalimantan Utara, Laut Sulawesi bagian barat, perairan Bitung - Likupang, perairan Kep. Sitaro, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, perairan selatan Sulawesi Utara, Laut Maluku, perairan Kep. Banggai - Sula, Teluk Tolo, perairan Manui - Kendari, perairan Wakatobi, Laut Seram.

“Perairan Halmahera, Laut Halmahera, perairan Obi, perairan Misool, perairan P. Buru - P. Seram, perairan Sorong, perairan Fakfak - Kaimana, perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Jayapura - Sarmi, Laut Banda, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, perairan Kep. Sermata - Letti, perairan Kep. Babar- Tanimbar, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Samudra Pasifik Utara Papua,” ungkap BMKG.

