HOME NEWS NASIONAL

Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie: Golkar Solid, Golkar Menang 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:24 WIB
Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie: Golkar Solid, Golkar Menang 2024
Aburizal Bakrie. (Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) meminta seluruh kader Partai Golkar tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Aburizal menegaskan, hanya dengan bersatu dan solid Partai Golkar akan bergerak menuju kemenangan.

Aburizal mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ikut campur dengan urusan dan atau dinamika internal Partai Golkar.

“Presiden sangat menghormati dan memahami mekanisme organisasi Partai Golkar, khususnya terkait pergantian kepemimpinan,” ujar Aburizal melalui keterangan pers, Jumat (28/7/2023).

Sesuai Keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapimnas Golkar 2021 memutuskan, Munas Partai Golkar akan digelar pada 2024.

“Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” ujarnya.

Aburizal pun mengapresiasi seluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II seluruh Indonesia yang tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.

Karena itu, selaku Ketua Dewan Pembina yang juga terpilih secara aklamasi pada Munas 2019, ia selalu berkomunikasi dengan Ketua Umum Airlangga sekaligus memonitor perkembangan terkini Partai Golkar.

Aburizal meminta seluruh pengurus DPD I dan II terus menjaga soliditas dan mempersiapkan mesin partai untuk Pemilu 2024.

"Saya meminta seluruh kader bersatu dan menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontra produktif, seperti wacana Munaslub. Karena hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2024," katanya.

Hiruk pikuk permintaan Munaslub yang disampaikan beberapa kader, menurutnya, langkah kontra produktif dari dalam yang bertujuan melemahkan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri menghadapi Pileg dan Pilpres.

“Saya mengimbau kepada seluruh kader Golkar bersatu dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyukseskan tugas-tugas pemerintahan sampai 2024 dan melakukan konsolidasi partai di segala lini untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden,” katanya.

