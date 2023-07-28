Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Akan Ajak TNI Bahas Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Suap Kabasarnas Henri Alfiandi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:33 WIB
KPK Akan Ajak TNI Bahas Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Suap Kabasarnas Henri Alfiandi
KPK (Dok Okezone)
JAKARTA - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk membahas penanganan kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023, Marsekal Madya (Marsdya) TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA).

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, para pimpinan lembaga antirasuah berencana menemui Panglima TNI pekan depan. Salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut yakni rencana pembentukan tim koneksitas KPK-TNI untuk menangani perkara dugaan suap Henri Alfiandi.

"Iya itu yang nanti akan kita bicarakan pekan depan. Kita akan bertemu dengan Panglima (TNI) nanti," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Jumat (28/7/2023).

Nawawi menjelaskan, pihaknya akan membahas banyak hal dengan Panglima TNI berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Para pimpinan KPK berencana menemui Panglima TNI pada Senin, 31 Juli 2023.

"Kita jadwalkan kalau hari Senin barang kali atau hari Selasa. Kalau pimpinan sudah lengkap semua, kebetulan Ketua (KPK) lagi perjalanan dinas ke Manado. Kalau kita lengkap lima pimpinan hari Senin (bertemu Panglima TNI)," ucap Nawawi.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Kelima tersangka tersebut adalah Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (HA).

