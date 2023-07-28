Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masuk Daftar 5 Nama Cawapres Ganjar, PPP Bakal Terus Genjot Elektabilitas Sandiaga

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:06 WIB
Masuk Daftar 5 Nama Cawapres Ganjar, PPP Bakal Terus Genjot Elektabilitas Sandiaga
Sandiaga Uno (iNews)
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan terus berusaha meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitas Sandiaga Uno sebagai salah satu kandidat bakal calon wakil presiden (Bacawapres) di Pilpres 2024.

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan PPP, M Romahurmuzy merespons masuknya nama Sandi dalam lima tokoh Bacawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Yang kami lakukan hanya meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Sandi secara terus-menerus," kata pria yang akrab disapa Rommy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (27/7/2023).

Rommy sampai saat ini masih meyakini jika Sandiaga Uno memiliki peluang yang besar untuk mendampingi Ganjar. Pasalnya, secara ketokohan di level nasional, Sandiaga Uno sudah banyak dikenal masyarakat.

Bahkan, tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya juga menunjukkan angka yang selalu menduduki papan atas berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga.

Belum lagi, kata dia, Sandiaga Uno dianggap bisa menjadi pelengkap bagi Ganjar Pranowo. Mulai dari kombinasi Jawa dan luar Jawa hingga figur politikus murni dan pengusaha.

"Jadi dari semua tinjauan memang Pak Sandi ini memenuhi syarat gitu (jadi Cawapres Ganjar Pranowo)," ujarnya.

