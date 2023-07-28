Tembak Bripda Ignatius, Anggota Densus 88 Bripda IMS Ternyata dalam Kondisi Mabuk

JAKARTA - Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, salah satu tersangka tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage, Bripda IMS sempat mengonsumsi minum beralkohol sebelum peristiwa penembakan terjadi.

"Dari fakta-fakta yang telah diperoleh penyidik, IMS memang mengonsumsi alkohol sebelum atau pada saat terjadinya peristiwa itu," kata Aswin saat dikonfirmasi, Jumat (28/7/2023).

BACA JUGA: 5 Fakta Anggota Densus 88 Bripda Igtanius Dwi Tewas Ditembak Senior

Meski begitu, Aswin belum bisa menjelaskan lebih rinci soal fakta tersebut. Pihaknya bersama penyidik Polres Bogor, Jawa Barat masih mendalami insiden penembakan tersebut.

"Nanti perkembangan akan dirilis oleh Penyidik Polres atau Humas Polri," katanya.

Sekeadar informasi, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian, yakni Bripda IMS dan Bripka IG.

BACA JUGA: Densus 88 Ungkap Hal Mengejutkan Sebelum Bripda Ignatius Dwi Tewas Tertembak

Saat ini, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu. Mereka sudah ditangkap oleh Polri untuk kepentingan proses hukum. Peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 01.40 WIB.

Kasus tersebut ditangani tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mendalami terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik ataupun pidana yang dilakukan pelaku.

(Arief Setyadi )