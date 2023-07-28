Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Pengusaha China, Jokowi: Kalau Ada Masalah di Lapangan Tolong Sampaikan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:57 WIB
Bertemu Pengusaha China, Jokowi: Kalau Ada Masalah di Lapangan Tolong Sampaikan
Presiden Jokowi bertemu pengusaha China (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bisnis bersama Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok (INACHAM) dan sejumlah pengusaha Tiongkok di Shangri-La Hotel, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Jumat, 28 Juli 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan baik. Oleh karena itu, Presiden meminta agar para investor tidak ragu untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia.

“Saya berharap kalau ada masalah-masalah di lapangan baik mengenai pembebasan tanah, baik mengenai izin, tolong disampaikan,” kata Presiden dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Presiden juga menyampaikan, pemerintah Indonesia terbuka untuk menampung segala informasi mengenai permasalahan yang dirasakan oleh para investor untuk dapat diselesaikan.

“Informasi dari bapak-bapak semua akan kami tampung dan kami akan selesaikan,” katanya.

Kepala Negara juga menyebutkan bahwa saat ini sejumlah investor dari Tiongkok telah menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu, Presiden turut menyampaikan sejumlah prioritas investasi yang tengah dikerjakan oleh Indonesia dimulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan,” kata Presiden.

