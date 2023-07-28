Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keren, 3 Anggota Polri Diwisuda Usai Lulus Pendidikan di Turki

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:58 WIB
Keren, 3 Anggota Polri Diwisuda Usai Lulus Pendidikan di Turki
Tiga anggota Polri diwisuda usai mengikuti pendidikan 2 tahun di Turki. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tiga personel Polri menjalani wisuda di Turkish National Police Academy (TNPA) yang dipimpin langsung Presiden Erdogan. Wisuda tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kedutaan Besar RI Ankara didampingi Atase Polri turut menghadirinya. Terdapat 87 peserta didik internasional yang diwisuda, tiga di antaranya anggota Polri.

“Mereka adalah Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, dan Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2023).

Ia menjelaskan, Briptu Tiara berhasil meraih peringkat lima besar terbaik dan menjadi salah satu perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan serta seluruh tamu undangan yang hadir.

