Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Hari Jadi Ke-13 BNPT di Djakarta Teater

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri hari jadi ke-13 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Wapres hadir pukul 13.58 WIB. Wapres langsung disambut Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel. Syukuran hari jadi ke-13 ini bertema “BNPT Hadir Untuk Negeri, Indonesia Damai Menuju Indonesia Emas”.

Sejumlah pejabat tinggi negara yang dijadwalkan menghadiri syukuran diantaranya Kapolri Jend. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala BIN Jend. (Purn.) Budi Gunawan.

Terpantau juga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menpora Dito Ariotedjo, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Dalam syukuran itu, juga diserahkan BNPT Award kepada pihak-pihak atas peran mereka dalam kegiatan deradikalisasi. Sekaligus mengukuhkan penyanyi dan penulis lagu tunanetra bintang America's Got Talent, Putri Ariani, sebagai Duta Damai.

