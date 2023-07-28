Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Hari Jadi Ke-13 BNPT di Djakarta Teater

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:29 WIB
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Hari Jadi Ke-13 BNPT di Djakarta Teater
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto : Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri hari jadi ke-13 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Wapres hadir pukul 13.58 WIB. Wapres langsung disambut Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel. Syukuran hari jadi ke-13 ini bertema “BNPT Hadir Untuk Negeri, Indonesia Damai Menuju Indonesia Emas”.

 BACA JUGA:

Sejumlah pejabat tinggi negara yang dijadwalkan menghadiri syukuran diantaranya Kapolri Jend. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala BIN Jend. (Purn.) Budi Gunawan.

Terpantau juga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menpora Dito Ariotedjo, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

 BACA JUGA:

Dalam syukuran itu, juga diserahkan BNPT Award kepada pihak-pihak atas peran mereka dalam kegiatan deradikalisasi. Sekaligus mengukuhkan penyanyi dan penulis lagu tunanetra bintang America's Got Talent, Putri Ariani, sebagai Duta Damai.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
Wapres Wapres Maruf Amin BNPT
