Lembaga Survei Australia Tempatkan Bacapres Perindo Ganjar Pranowo di Posisi Teratas

JAKARTA - Hasil survei Utting Research, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia menempatkan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo diurutan pertama elektabilitas calon presiden. Gubernur Jawa Tengah ini menggungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 34 persen, disusul oleh Prabowo Subianto sebesar 33 persen dan Anies Baswedan 27 persen. Sebanyak 3 persen responden menjawab rahasia dan atau belum memutuskan, sementara 3 persen lainnya tidak menjawab," demikian rilis hasil survei yang dikutip Jumat (28/7/2023).

Utting memotret, elektabilitas yang selisih tipis itu, membuat kompetisi masih rentan terjadi perubahan pilihan pemilih menjelang pemilu presiden.

Selain itu, Utting juga menyebut keinginan responden terkait visi misi calon presiden. Hasilnya, 61 persen responden menginginkan pemimpin ke depan dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) drngan adanya sejumlah perbaikan.

Sedangkan responden yang menginginkan pemerintahan ke depan membuat kebijakan baru dan berbeda sebesar 20 persen. Sementara itu, 18 persen lainnya menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Sebagian besar responden menjawab ingin dilakukan keberlanjutan program Presiden Jokowi dengan adanya sejumlah perbaikan," demikian hasil survei itu.