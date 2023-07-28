Jangan Lupa, Saksikan Informasi Seru di Okezone Updates Hari Ini!

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang kondisi jalan menuju Kecamatan Nosu dan Pana di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, viral di media sosial. Kondisi jalan penghubung antara kedua kecamatan itu mirip aliran sungai yang sudah kering, setelah dilanda cuaca ekstrim.

Badan jalan dipenuhi tumpukan batu yang cukup besar hingga menyulitkan kendaraan melintas. Tak sedikit kendaraan terjebak di tengah jalan akibat terganjal batu yang cukup besar.Meski demikian, sejumlah pengendara tetap berusaha melewati tumpukan batu, lantaran tak ada akses jalan lain menuju ke lokasi tersebut.

Selain berita akses jalan rusak itu, juga ada informasi tentang karya anak bangsa. Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang berhasil menciptakan kompor surya. Yaitu sebuah alat yang dapat memantulkan sinar matahari dari lempengan besi stainless, kemudian panasnya diarahkan ke sebuah titik. Hasil pantulan cahaya inilah yang dimanfaatkan untuk merebus atau menggoreng makanan.

