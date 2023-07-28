Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lupa, Saksikan Informasi Seru di Okezone Updates Hari Ini!

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:43 WIB
Jangan Lupa, Saksikan Informasi Seru di Okezone Updates Hari Ini!
Okezone Update (Foto: Dok)
OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang kondisi jalan menuju Kecamatan Nosu dan Pana di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, viral di media sosial. Kondisi jalan penghubung antara kedua kecamatan itu mirip aliran sungai yang sudah kering, setelah dilanda cuaca ekstrim.

Badan jalan dipenuhi tumpukan batu yang cukup besar hingga menyulitkan kendaraan melintas. Tak sedikit kendaraan terjebak di tengah jalan akibat terganjal batu yang cukup besar.Meski demikian, sejumlah pengendara tetap berusaha melewati tumpukan batu, lantaran tak ada akses jalan lain menuju ke lokasi tersebut.

Selain berita akses jalan rusak itu, juga ada informasi tentang karya anak bangsa. Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang berhasil menciptakan kompor surya. Yaitu sebuah alat yang dapat memantulkan sinar matahari dari lempengan besi stainless, kemudian panasnya diarahkan ke sebuah titik. Hasil pantulan cahaya inilah yang dimanfaatkan untuk merebus atau menggoreng makanan.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!​

(Arief Setyadi )

      
