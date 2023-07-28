Momen Presiden Jokowi-Iriana Foto Bareng Presiden Xi Jinping-Madam Peng Liyuan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana berfoto bersama Presiden Xi Jinping dan Madam Peng Liyuan jelang jamuan santap siang bersama di Hotel Jinniu, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jumat (28/7/2023).

Santap siang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan FISU World University Games 2023 dan dihadiri sejumlah pemimpin negara lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping yang diselenggarakan di Hotel Jinniu, Chengdu, pada Kamis (27/7) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengapresiasi dukungan Tiongkok terhadap Indonesia yang tengah memegang keketuaan ASEAN.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan Tiongkok untuk keketuaan Indonesia di ASEAN dan sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang inklusif untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik agar tetap damai, stabil, dan sejahtera,” kata Presiden dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Lebih lanjut, Presiden juga menyebut bahwa Indonesia dan Tiongkok telah berhasil menciptakan kemajuan yang nyata atas sejumlah kerja sama, utamanya sejak penyelenggaraan G20 Bali tahun lalu.