INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Diimami Muhadjir, Begini Momen Jokowi Sholat Jumat di Chengdu China

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:12 WIB
Diimami Muhadjir, Begini Momen Jokowi Sholat Jumat di Chengdu China
Presiden Joko Widodo Sholat Jumat di China (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Usai menghadiri jamuan santap siang oleh Presiden Xi Jinping dan Madam Peng Liyuan, pada Jumat 28 Juli 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan ibadah Sholat Jumat di Hotel Shangri-La, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bertindak sebagai khatib sekaligus imam dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Tampak turut menjadi jamaah dalam sholat tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Diketahui, Presiden Jokowi dan Iriana dengan Presiden Xi Jinping dan Madam Peng Liyuan melakukan jamuan santap siang bersama di Hotel Jinniu, Chengdu, RRT, Jumat, 28 Juli 2023.

Santap siang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan FISU World University Games 2023 dan dihadiri sejumlah pemimpin negara lainnya.

(Arief Setyadi )

      
