Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar: Komunikasi Politik Airlangga-Puan Diyakini Jadi Penentu Arah Politik Nasional 2024

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:46 WIB
Golkar: Komunikasi Politik Airlangga-Puan Diyakini Jadi Penentu Arah Politik Nasional 2024
A
A
A

TERNATE - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Alien Mus menilai komunikasi politik Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuktikan suasana cair yang penuh keakraban jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, dalam pertemuan di kediaman Airlangga itu, kedua tokoh nasional partai tersebut sangat akrab membicarakan situasi politik nasional.

Alien Mus optimistis, pembicaraan Airlangga dan Puan dapat menentukan arah politik nasional pada 2024 mendatang. Sebab, pertemuan Airlangga dan Puan pada Kamis kemarin merupakan pertemuan kedua pihak, setelah sebelumnya bertemu di Monumen Nasional (Monas).

"Kami selaku kader partai memberikan kepercayaan penuh atas komunikasi politik yang diambil oleh Ketua Umum Golkar. Kami meyakini bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Ketum merupakan langkah terbaik bagi partai dan arah politik Golkar," tutur Alien Mus dalam keterangan, Jumat (28/7/2023).

Alien Mus Golkar

Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, bagi kader partai berlambang pohon beringin, pertemuan Airlangga dan Puan sangat berarti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement