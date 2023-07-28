Golkar: Komunikasi Politik Airlangga-Puan Diyakini Jadi Penentu Arah Politik Nasional 2024

TERNATE - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Alien Mus menilai komunikasi politik Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuktikan suasana cair yang penuh keakraban jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, dalam pertemuan di kediaman Airlangga itu, kedua tokoh nasional partai tersebut sangat akrab membicarakan situasi politik nasional.

Alien Mus optimistis, pembicaraan Airlangga dan Puan dapat menentukan arah politik nasional pada 2024 mendatang. Sebab, pertemuan Airlangga dan Puan pada Kamis kemarin merupakan pertemuan kedua pihak, setelah sebelumnya bertemu di Monumen Nasional (Monas).

"Kami selaku kader partai memberikan kepercayaan penuh atas komunikasi politik yang diambil oleh Ketua Umum Golkar. Kami meyakini bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Ketum merupakan langkah terbaik bagi partai dan arah politik Golkar," tutur Alien Mus dalam keterangan, Jumat (28/7/2023).

Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, bagi kader partai berlambang pohon beringin, pertemuan Airlangga dan Puan sangat berarti.