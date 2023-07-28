Wapres Ingatkan Terorisme Berpotensi Tumbuh Subur Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mengingat situasi panas jelang Pemilu mudah untuk dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan teror.

“Gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang Pemilu,” ungkap Wapres dalam sambutannya di Hari Jadi ke-13 BNPT, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan jika terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh mayoritas negara-negara di dunia.

“Pemerintah memandang kejahatan luar biasa ini harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa,” kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengingatkan dalam menghadapi terorisme dengan memperkuat langkah bersama yang bersifat menyeluruh guna mengentaskan akar penyebab terorisme, baik di level kerjasama internasional.

“Perlu kolaborasi lintas institusi di level nasional dan kerjasama dengan para pemda di level lokal,” katanya.