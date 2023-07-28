Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ingatkan Terorisme Berpotensi Tumbuh Subur Jelang Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:48 WIB
Wapres Ingatkan Terorisme Berpotensi Tumbuh Subur Jelang Pemilu 2024
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mengingat situasi panas jelang Pemilu mudah untuk dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan teror.

“Gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang Pemilu,” ungkap Wapres dalam sambutannya di Hari Jadi ke-13 BNPT, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan jika terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh mayoritas negara-negara di dunia.

“Pemerintah memandang kejahatan luar biasa ini harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa,” kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengingatkan dalam menghadapi terorisme dengan memperkuat langkah bersama yang bersifat menyeluruh guna mengentaskan akar penyebab terorisme, baik di level kerjasama internasional.

“Perlu kolaborasi lintas institusi di level nasional dan kerjasama dengan para pemda di level lokal,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Terorisme Maruf Amin
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182057//ledakan-iCNf_large.jpg
Densus 88 Polri Dalami Unsur Terorisme pada Ledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177416//kkb-VBpT_large.jpg
Biadab! KKB Papua Tembaki Warga Sipil di Kali Semen, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969//terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730//yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707//yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement