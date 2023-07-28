Wapres Paparkan Serangan Teroris Turun hingga 89% di Periode 2016-2023

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan serangan teror di Indonesia terus menurun. Bahkan, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) penurunan serangan teror mencapai 89% periode 2016 hingga 2023.

Wapres pun berpesan agar jangan lengah meskipun serangan teror menurun. “Di balik data capaian yang ada, saya berpesan agar tetap jangan lengah, seperti tadi juga disampaikan oleh Kepala BNPT,” ungkap Wapres dalam sambutannya, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

“Organisasi teror akan selalu mencari jalan untuk menyebarkan paham-paham mereka, terutama kepada kelompok rentan, yaitu perempuan, pemuda, dan anak-anak,” tambahnya.

Selain itu, Wapres juga mengungkapkan laporan Global Terrorism Index (GTI) 2022 bahwa Indonesia menempati peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme.

“Laporan Global Terrorism Index 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme, atau kategori terdampak sedang. Penurunan kasus terorisme di Indonesia, kiranya menjadi suntikan motivasi yang kuat bagi BNPT untuk terus giat bekerja bagi negeri,” kata Wapres.