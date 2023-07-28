Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mangkir Pemeriksaan, Bareskrim Polri Panggil Kembali Panji Gumilang Awal Agustus

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:24 WIB
Mangkir Pemeriksaan, Bareskrim Polri Panggil Kembali Panji Gumilang Awal Agustus
Brigjen Djuhandhani. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang mangkir dari pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Kamis (27/7/2023) kemarin. Untuk itu, Bareskrim Polri bakal kembali memanggil Panji pada awal Agustus 2023.

"Kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jumat (28/7/2023).

Lebih lanjut, Djuhandhani menjelaskan, Panji beralasan sakit pada panggilan pemeriksaan Kamis (27/7/2023) kemarin. Hal itu disampaikan Panji melalui surat dokter yang dilayangkan oleh Bareskrim Polri.

 BACA JUGA:

"Yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan yang bersangkutan sakit," kata Djuhandhani.

Kendati demikian, ia berkata, pihaknya tak percaya dengan surat sakit yang diajukan Panji. "Itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan," tutur Djuhandhani.

 BACA JUGA:

Sekadar informasi, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Terbaru, penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748/ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150947/dpr-wefn_large.jpg
DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032940/ribuan-santri-ponpes-darunnajah-jakarta-antusias-sambut-kedatangan-imam-besar-al-azhar-mesir-I4AfB6SRhv.jpg
Ribuan Santri Ponpes Darunnajah Jakarta Antusias Sambut Kedatangan Imam Besar Al Azhar Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/525/3018318/sekda-majalengka-eman-suherman-berdayakan-pesantren-bina-akhlak-generasi-muda-0svq4I318z.jpg
Sekda Majalengka Eman Suherman Berdayakan Pesantren Bina Akhlak Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/337/2991738/sah-lulusan-ma-had-aly-bisa-ikut-seleksi-cpns-penyuluh-agama-I2JMxAoQJi.jpg
Sah! Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS Penyuluh Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978813/heboh-akses-jalan-santri-ponpes-khoirur-rooziqiin-di-beji-depok-terkurung-kompleks-warga-1sIzvwTUS4.jpg
Heboh Akses Jalan Santri Ponpes Khoirur Rooziqiin di Beji Depok Terkurung Kompleks Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement