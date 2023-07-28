Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Bansos Tambahan, DPR: Jangan Sampai Ada Pungli ke Rakyat

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:43 WIB
Soal Bansos Tambahan, DPR: Jangan Sampai Ada Pungli ke Rakyat
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendukung program pemerintah memberikan bantuan tambahan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Hal itu akan mengurangi kesulitan masyarakat.

“Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2024).

Namun, pihaknya mengingatkan pemerintah agar memperhatikan keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran.

"Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran. Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” ujarnya. 

Bantuan tambahan senilai Rp8 triliun akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023.

Setiap kali penyaluran, penerima manfaat akan mendapatkan beras 10 kg. Untuk itu, ia menekankan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan. 

Data yang tidak akurat merupakan persoalan yang kerap muncul saat penyaluran bansos. Ia pun mendorong pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Sehingga bansos beras bisa diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. “Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181501/ahmad_sahroni-DO75_large.jpg
Pakai Jas, Ahmad Sahroni Cs Ikuti Sidang Putusan Etik di MKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181484/mkd-vy2x_large.jpg
MKD Gelar Sidang Putusan Etik Ahmad Sahroni Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement