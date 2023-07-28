Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Polisi Tembak Polisi, Bripda Ignatius Tewas Ditembak Pakai Senpi Ilegal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:00 WIB
Kasus Polisi Tembak Polisi, Bripda Ignatius Tewas Ditembak Pakai Senpi Ilegal
Bripda Ignatius. (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA - Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas di tangan koleganya sendiri, Bripda IM dan Bripka IG. Kedua pelaku diduga menembak Bripda Ignatius menggunakan senjata api rakitan ilegal.

Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan yang menyebutkan bahwa Bripda Ignatius tewas setelah ditembak oleh Bripka IM.

"Iya betul," kata Surawan saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

 BACA JUGA:

Untuk saat ini, senjata api ilegal itu pun telah disita dan selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti. Senjata api it diketahui memiliki selongsong peluru kaliber 45 ACP.

"Bukti satu unit senjata api rakitan ilegal, satu buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, baju korban dan lain-lain," kata Ramadhan.

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian, yakni Bripda IMS dan Bripka IG.

Saat ini, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu. Mereka sudah ditangkap oleh Polri untuk kepentingan proses hukum.

Halaman:
1 2
      
