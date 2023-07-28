Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Jangan Lengah, Terorisme Kadang Muncul di Atas dan Bawah Permukaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:30 WIB
Wapres: Jangan Lengah, Terorisme Kadang Muncul di Atas dan Bawah Permukaan
Wapres Maruf Amin (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, jaringan terorisme terkadang muncul di permukaan, namun juga di bawah permukaan. Sebab itu, Wapres meminta semua pihak untuk tetap waspada serangan terorisme. 

Meskipun, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa angka serangan terorisme turun hingga 89 persen sejak 2016 hingga 2023.

“Kami menyampaikan apresiasi, walaupun begitu kita tetap tidak boleh lengah sebab memang terorisme itu kadang-kadang dia kumpul, muncul di permukaan, kadang-kadang juga berada di bawah permukaan. Oleh karena itu, kewaspadaan ini perlu kita lakukan,” ungkap Wapres usai menghadiri acara Hari Jadi ke-13 BNPT, di Djakarta Teater, Jumat (28/7/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan, terorisme disebabkan oleh ideologi agama yang salah pengertian, bahkan juga masalah sosial, dan ekonomi.

“Seperti kita, ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu memang kita dihadapkan dengan masalah terorisme baik disebabkan oleh ideologi agama yang salah pengertian atau juga mungkin masalah-masalah sosial dan ekonomi,” kata Wapres.

"Dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT ini, kita Alhamdulillah sudah berhasil menekan dan bahkan Indonesia sudah dianggap berada di dalam posisi yang sedang, sedang, dan dianggap yang baik, yang menyangkut masalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme, melalui upaya-upaya gerakan kontra radikalisasi yang dilakukan maupun juga dalam mengembalikan mereka yang sudah terpapar dengan gerakan deradikalisasi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement