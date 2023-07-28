Siswa Tewas saat MOS, DPR: Kegiatan Potensi Bahaya Harusnya Dihindari

JAKARTA - Salah satu siswa SMPN 1 Ciambar, Sukabumi, bernisial MAP (13) meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Cileuleuy saat mengikuti Masa Orientasi Sekolah (MOS) atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Buntut kejadian tersebut, Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Dalam masa MPLS, menurutnya, keselamatan siswa harus menjadi prioritas bagi pihak sekolah.

"Kami menyesalkan adanya anak didik yang menjadi korban jiwa dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di awal tahun ajaran baru ini. Harusnya peristiwa seperti itu bisa dihindari,” kata Puan lewat keterangan tertulis, Jumat (28/7/2024).

Puan menegaskankan, pihak sekolah seharusnya mempertimbangkan dengan serius kegiatan MPLS. Di mana, salah satu agenda rutin MPLS di sekolah tersebut adalah kegiatan lintas alam. Siswa baru diwajibkan menyeberangi sungai dengan cara berenang.

“Kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya seharusnya dihindari. Karena tidak semua anak bisa berenang. Keselamatan anak didik harus jadi prioritas. Atas nama DPR saya sampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya ananda Mandala Aditya Pratama,” katanya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu itu menambahkan, harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Kemudian, perlu adanya tindakan tegas untuk mengidentifikasi pelanggaran protokol keselamatan yang terjadi selama kegiatan orientasi, serta menyelidiki peran para pengawas dan pengurus yang bertanggung jawab atas acara tersebut.