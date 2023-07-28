Kapolri Ungkap Sejumlah Upaya Amankan Pemilu 2024 dari Aksi Teror

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya untuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 dari aksi teror. Langkah tersebut dilakukan mulai dari soft approach hingga hard approach.

Hal ini diungkapkan Kapolri saat menghadiri HUT ke-13 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

"Terkait dengan langkah-langkah dan upaya di tahun Pemilu terhadap perkembangan teroris, tentunya Polri khususnya dalam hal ini Densus 88 terus melakukan kegiatan mulai yang sifatnya soft sampai Hard approach yang saat ini kita ubah menjadi langkah-langkah yang sifatnya pencegahan dan mengamankan atau biasa disebut preventive strike," kata Kapolri.

Sigit menuturkan, kegiatan pencegahan sudah pernah dilakukan dalam menghadapi beberapa event internasional antara lain KTT G20 di Bali dan KTT ASEAN di Labuan Bajo.

Dalam dua penyelenggaraan event tersebut, kata Sigit, tidak terjadi letupan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, menghadapi tahun Pemilu strategi tersebut terus dilanjutkan.

Sebab akan ada potensi yang digunakan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok teror untuk menumpang, khususnya pada saat terjadi perbedaan pendapatan konflik apalagi itu menggunakan isu SARA.

"Tentunya kita mengantisipasi hal itu dengan dua pendekatan soft approach. Pendekatan dan pembinaan terhadap mantan-mantan napiter terus kita lakukan. Bekerja sama dengan BNPT, Kemenag, dan tokoh-tokoh agama untuk terus melakukan langkah-langkah moderasi agama sehingga paham-paham tersebut kita cegah," ujarnya.