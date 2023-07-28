Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lembaga Survei Australia: Elektabilitas Ganjar Pranowo 34 Persen

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:47 WIB
Lembaga Survei Australia: Elektabilitas Ganjar Pranowo 34 Persen
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Utting Research yang berbasis di Australia merilis hasil survei periode 12-17 Juni 2023 tentang Pemilu 2024 di Indonesia. Dalam hasil survei tersebut, terdapat tiga Bakal calon presiden (Bacapres) yang saat ini menjadi perbincangan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Masing-masing kandidat berhasil mencuri perhatian dengan elektabilitasnya. Menurut survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 34 persen, diikuti oleh Prabowo Subianto dengan 33 persen, dan Anies Baswedan dengan 27 persen.

Meskipun selisih angka elektabilitas antara ketiga calon ini cukup tipis, namun hal ini menunjukkan bahwa kompetisi di antara mereka sangat ketat.

 BACA JUGA:

"Pilpres 2024 Indonesia sangat menarik. Hingga delapan bulan menjelang hari-H, pemenangnya masih sangat tidak jelas. Tiga kontestan terkuat masih sangat berimbang elektabilitasnya," ujar Managing Director Utting Research, John Utting dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023)

Terkait pertanyaan tentang visi dan misi calon presiden yang diinginkan oleh publik, mayoritas responden dalam survei ini menyatakan ingin melihat keberlanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 BACA JUGA:

Sebanyak 61 persen responden menginginkan visi dan misi calon presiden yang melanjutkan sebagian dari kebijakan pemerintahan Jokowi dan memperbaiki sebagian lainnya..

Di sisi lain, sekitar 20 persen responden berpendapat bahwa pemerintahan baru sebaiknya mengusung kebijakan baru dan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

"Sementara 18 persen lainnya mengatakan sebaiknya melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
