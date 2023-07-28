MNC Peduli Salurkan Bantuan Pupuk dan Pakan Ikan ke Yayasan KDM di Bekasi

BEKASI - MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa pupuk dan pakan ikan kepada Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM), di Jalan Rw. Dolar Nomor 29, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi.

Kegiatan ini merupakan upaya dalam mengurangi volume sampah yang akan masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pupuk dan pakan ikan yang disalurkan merupakan hasil dari olahan program bio-konversi yang dilakukan MNC Peduli dalam program bio-konversi di kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Kami mempunyai program bagaimana mengolah sampah dari sampah organik atau sisa makanan di komplek perkantoran kami dibiokonversi menjadi pupuk atau menjadi pakan ikan,” kata Head of CSR MNC Group Tengku Havid, Jumat (28/7/2023).

Tengku menjelaskan bahwa program biokonversi di MNC mampu mengolah sebanyak 1,5 ton sampah organik. Menurutnya pengolahan sampah ini setidaknya sudah mengurangi 3,9 ton Carbondioksida.

Olahan tersebut diharapkan bermanfaat untuk Yayasan KDM yang juga bergerak dalam bidang dalam budidaya ubi jalar dan ternak lele. Sehingga dengan tidak langsung dapat membantu tujuan utama Yayasan KDM yang juga menaungi warga dan anak-anak pra sejahtera.

“Semoga pakan lele dan pupuk hasil olahan ini bisa dimanfaatkan oleh komunitas binaan menjadi sesuatu yang lebih bernilai,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)