Kapolri Hadiri Launching Konversi Kendaraan Fosil ke Listrik, Pastikan Kawal Kebijakan Presiden Jokowi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara peluncuran konversi kendaraan berenergi fosil ke energi bertenaga listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ESDM yang secara perdana telah merilis konversi kendaraan berbahan fosil menjadi listrik.

"Tentunya yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Menteri ESDM dan seluruh jajaran yang hari ini telah melaunching konversi perdana dari kendaraan dengan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbahan bakar listrik," kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, konversi ini telah menjadi kebutuhan serta perbincangan dalam rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Maju.

Dengan adanya launching konversi ini, Sigit menyebut, Indonesia telah membuktikan menjadi negara yang mampu menjawab tantangan global.

Hal ini juga memastikan Indonesia telah mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya alam (SDA) maupun bonus demografi yang ada.

"Dan Alhamdulillah Indonesia yang tentunya kita bersama-sama, berharap bisa memanfaatkan bonus demografi, memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, yang kita miliki, siap menjadi negara maju. Dan pembuktiannya adalah hari ini Pak Menteri ESDM telah melaunching bahwa Indonesia siap untuk sama dengan negara-negara maju lainnya," ujar Sigit.