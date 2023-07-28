Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Hadiri Launching Konversi Kendaraan Fosil ke Listrik, Pastikan Kawal Kebijakan Presiden Jokowi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:38 WIB
Kapolri Hadiri <i>Launching</i> Konversi Kendaraan Fosil ke Listrik, Pastikan Kawal Kebijakan Presiden Jokowi
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara peluncuran konversi kendaraan berenergi fosil ke energi bertenaga listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ESDM yang secara perdana telah merilis konversi kendaraan berbahan fosil menjadi listrik.

"Tentunya yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Menteri ESDM dan seluruh jajaran yang hari ini telah melaunching konversi perdana dari kendaraan dengan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbahan bakar listrik," kata Sigit.

 BACA JUGA:

Sigit mengungkapkan, konversi ini telah menjadi kebutuhan serta perbincangan dalam rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Maju.

Dengan adanya launching konversi ini, Sigit menyebut, Indonesia telah membuktikan menjadi negara yang mampu menjawab tantangan global.

 BACA JUGA:

Hal ini juga memastikan Indonesia telah mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya alam (SDA) maupun bonus demografi yang ada.

"Dan Alhamdulillah Indonesia yang tentunya kita bersama-sama, berharap bisa memanfaatkan bonus demografi, memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, yang kita miliki, siap menjadi negara maju. Dan pembuktiannya adalah hari ini Pak Menteri ESDM telah melaunching bahwa Indonesia siap untuk sama dengan negara-negara maju lainnya," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152021/kapolri_sutanto-oAEB_large.jpg
3 Jenderal Adhi Makayasa Jadi Kapolri, Nomor 1 Penumpas Raja Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/337/3117420/polri-dMCw_large.jpg
Boni Hargens: Siapa pun Kapolrinya Sejak Dulu hingga Sekarang Pasti Dikritik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement