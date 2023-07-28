Program Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Turunkan Stunting di Jateng, Layak Dilanjutkan ke Skala Nasional

JAKARTA - Partai Perindo mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah -- yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo yang selalu turun langsung ke lapangan untuk memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan dengan baik. Ganjar dinilai memiliki fokus target dalam menurunkan angka stunting.

"Apalagi, Mas Ganjar menargetkan angka stunting di Jawa Tengah di bawah 14% pada tahun 2024 mendatang," kata Juru Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati, Jumat (28/7/2023).

Ike--yang dikenal publik sebagai mantan news anchor itu -- juga meminta pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia khususnya wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, pemerintah pusat bisa membuat program penurunan angka stunting dimulai dari bawah, yaitu desa. Hal ini seperti yang sudah Mas Ganjar lakukan di Jawa Tengah.

"Jika melihat capaian penurunan angka stunting di Jawa Tengah, program Mas Ganjar bisa diimplementasikan di daerah-daerah lain di Indonesia," jelas Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu.

Lebih lanjut, Ike menambahkan, permasalahan stunting merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan.

Sehingga, ia mendorong pemerintah pusat untuk memastikan PP Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting agar terimplementasikan secara maksimal.

"Selain itu, perlu kerjasama semua pihak hingga tingkatan terbawah, yaitu posyandu agar proses percepatan penurunan stunting dapat berjalan maksimal," pungkasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus menggenjot percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat desa. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Ganjar Pranowo selalu turun langsung ke lapangan.