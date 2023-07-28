Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Aktif Berorganisasi Sejak Mahasiswa, Yusuf Lakaseng: Jiwa Kepemimpinannya Sudah Tertempa

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:47 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Aktif Berorganisasi Sejak Mahasiswa, Yusuf Lakaseng: Jiwa Kepemimpinannya Sudah Tertempa
Yusuf Lakaseng. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai sosok Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang pandai bergaul dan merakyat. Hal itu dikatakan Yusuf mengingat pria berambut putih itu memiliki latar belakang aktivis sejak mahasiswa.

"Jiwa kepemimpinannya sudah ditempa dari mahasiswa. Dia tumbuh dan ditempa dari bawah, bukan karbitan," kata Yusuf, Jumat (28/7/2023).

 BACA JUGA:

Yusuf Lakaseng yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, Ganjar juga seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah aktif di organisasi pencinta alam di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sehingga, karakter Ganjar dinilainya mirip dengan Jokowi.

Halaman:
1 2
      
