Terima KTA Berasuransi, Warga Ciracas Jaktim: Perindo Bukan Omongan Saja Ini Kerja Nyata!

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman blusukan ke gang sempit di RT 1 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (28/7/2023) sore. Adapun agenda blusukan yakni melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi.

Saun (65) selaku tokoh masyarakat yang juga penerima manfaat KTA berasuransi menegaskan Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil bukan omongan saja melainkan kerja nyata.

"Perindo bukan hanya omongan saja ini sudah ada perbuatan kerja nyata di RT 1 RW 6 Ciracas. Saya buktikan ini kartunya (sambil nunjukin KTA Asuransi) dari Perindo sudah diterima kartunya," kata Saun saat ditemui dilokasi.

Saun juga berdoa agar dengan diberikan KTA Asuransi menjadi berkah. Ia juga turut menyampaikan rasa terima kasih.

"Harapannya buat Partai Perindo supaya berkah dan dengan adanya asuransi saya juga berterima kasih," ujarnya.

Saun pun menilai sosok Bacaleg Bang Wahyu sudah bagus terjun langsung menyapa masyarakat tidak menebar omongan saja.

"Sosok Bacaleg Bang Wahyu sudah bagus turun langsung ke masyarakat jadi bukan hanya omong doang 'nanti gue kesono, tapi kenyataanya kagak'. Saya lihat dengan mata kepala saya, pak Wahyu, pak Wahyu, pak Wahyu, hidup pak Wahyu," ucap Saun.