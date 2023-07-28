Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima KTA Berasuransi, Warga Ciracas Jaktim: Perindo Bukan Omongan Saja Ini Kerja Nyata!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:56 WIB
Terima KTA Berasuransi, Warga Ciracas Jaktim: Perindo Bukan Omongan Saja Ini Kerja Nyata!
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman blusukan ke gang sempit di RT 1 RW 6, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat (28/7/2023) sore. Adapun agenda blusukan yakni melakukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi.

Saun (65) selaku tokoh masyarakat yang juga penerima manfaat KTA berasuransi menegaskan Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil bukan omongan saja melainkan kerja nyata.

"Perindo bukan hanya omongan saja ini sudah ada perbuatan kerja nyata di RT 1 RW 6 Ciracas. Saya buktikan ini kartunya (sambil nunjukin KTA Asuransi) dari Perindo sudah diterima kartunya," kata Saun saat ditemui dilokasi.

Saun juga berdoa agar dengan diberikan KTA Asuransi menjadi berkah. Ia juga turut menyampaikan rasa terima kasih.

"Harapannya buat Partai Perindo supaya berkah dan dengan adanya asuransi saya juga berterima kasih," ujarnya.

Saun pun menilai sosok Bacaleg Bang Wahyu sudah bagus terjun langsung menyapa masyarakat tidak menebar omongan saja.

"Sosok Bacaleg Bang Wahyu sudah bagus turun langsung ke masyarakat jadi bukan hanya omong doang 'nanti gue kesono, tapi kenyataanya kagak'. Saya lihat dengan mata kepala saya, pak Wahyu, pak Wahyu, pak Wahyu, hidup pak Wahyu," ucap Saun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement