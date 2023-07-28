Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Puji Kinerja Kejagung, Gebrakannya Dinilai Dirasakan Masyarakat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:06 WIB
Jokowi Puji Kinerja Kejagung, Gebrakannya Dinilai Dirasakan Masyarakat
Kejagung RI. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi capaian kinerja yang telah dicapai Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga menorehkan tingkat kepercayaan publik paling tinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya, yakni 81,2 persen.

Presiden tidak hanya memberikan apresiasi tetapi juga memberikan catatan untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI dan mengingatkan agar tidak ada jaksa yang bermain-main dalam penegakan hukum.

 BACA JUGA:

Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai pujian Presiden Jokowi atas kinerja Kejagung adalah hal yang wajar. Kinerja Kejagung dari sisi besaran kasus maupun kerugian negaranya dinilai sudah dirasakan masyarakat.

 BACA JUGA:

“Saya kira semua orang bisa merasakan peningkatan kinerja Kejagung. Tidak berlebihan jika Pak Jokowi memberikan apresiasi terhadap Kejagung,” kata Ray Rangkuti, Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
      
