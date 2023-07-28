Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Murid Tutup Gerbang Sekolah untuk Guru yang Telat, Partai Perindo: Aturan Berlaku bagi Semua

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:08 WIB
Viral Murid Tutup Gerbang Sekolah untuk Guru yang Telat, Partai Perindo: Aturan Berlaku bagi Semua
Ike Julies Tiati.
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati merespons aksi pelajar yang menutup gerbang sekolah untuk guru yang terlambat. Aksi ini sebelumnya viral di media sosial setelah akun TikTok @bohay91830 mengunggahnya.

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam video, peristiwa tersebut terjadi di SMK Negeri 4 Bangli, Bali. Ike mengapresiasi dan mendukung penuh tindakan para pelajar yang tidak mengizinkan guru yang terlambat untuk masuk ke lingkungan sekolah tersebut.

"Karena, biasanya jika guru terlambat maka selalu ada toleransi sehingga para guru tidak pernah mendapat sanksi atau hukuman. Padahal, tata tertib sekolah berlaku untuk seluruh civitas akademika, termasuk para guru," kata Ike dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

 BACA JUGA:

Ike yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu, juga meminta kepada seluruh sekolah untuk selalu bertindak adil dalam penerapan peraturan sekolah. Karena, kata dia, peraturan sekolah tidak hanya untuk siswa-siswi saja, namun juga untuk para guru.

"Guru-guru yang tidak disiplin selama ini selalu mendapat toleransi. Padahal, perilaku guru yang terlambat akan merugikan siswa. Karena, pelajaran yang akan diterima oleh siswa akan berkurang karena gurunya terlambat. Sehingga, bagi guru yang tidak disiplin wajib mendapat hukuman atau sanksi," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Terakhir, Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tenaga pendidik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
