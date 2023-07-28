Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RCTI+ Raih Penghargaan The Best Innovation Award dari Alibaba Cloud

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:32 WIB
RCTI+ Raih Penghargaan The Best Innovation Award dari Alibaba Cloud
RCTI+ raih penghargaan dari Alibaba Cloud (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - RCTI+, platform digital terkemuka di Indonesia, baru-baru ini menerima penghargaan bergengsi "The Best Innovation Award" dari Alibaba Cloud. Penghargaan ini merupakan pengakuan Internasional atas inovasi dan pencapaian luar biasa dalam pengembangan teknologi oleh RCTI+.

Penghargaan ini diberikan oleh Leon Chen, Country Manager Alibaba Cloud, dan diterima dengan bangga oleh Rio Anugrah, Chief Technology Officer (CTO) RCTI+.

"Kami sangat bangga menerima penghargaan ini. Ini adalah pengakuan atas usaha kami dalam inovasi dan integrasi teknologi canggih dalam platform kami," kata Anugrah.

Alibaba Cloud, bagian dari Alibaba Group, adalah penyedia layanan cloud terbesar di Asia. "The Best Innovation Award" diberikan kepada organisasi yang telah menunjukkan inovasi luar biasa dalam penggunaan teknologi dan layanan cloud, dan RCTI+ telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam hal ini.

RCTI+ telah melakukan berbagai inovasi dalam teknologi dan layanan mereka, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam peningkatan dan penyesuaian pengalaman pengguna.

"Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas inovasi kami, tetapi juga dorongan untuk terus berinovasi dan memimpin dalam era digital ini," tambah Anugrah.

"Kami berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI, untuk meningkatkan layanan kami dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna kami," bebernya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165617/hotman_paris-oL4w_large.jpg
Sudah Ajukan Jawaban atas Gugatan CMNP, Hotman Paris: Gugatan Canda-Candaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164504/ct-e8zm_large.jpg
Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Jadi Bagian Penyebar Hoaks Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164503/ct-tGz1_large.jpg
Direktur Legal MNC Group: Clickbait hingga Fabrikasi Berita Bisa Rusak Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164499/ct-13bi_large.jpg
Gugatan CMNP Janggal, Direktur Legal MNC Group: NCD Dinyatakan Asli oleh Pengadilan Sejak 2004, Inkrah hingga Tingkat MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164497/ct-HFE0_large.jpg
Soroti Isu Bansos, Chris Taufik: Hukum Pidana Itu Bersifat Pribadi, Tak Bisa Dikaitkan dengan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164494/ct-bCQT_large.jpg
Ramai di Medsos Soal Gugatan CMNP, Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Terjebak Isu Hukum Menyesatkan dan Tendensius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement