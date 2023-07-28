RCTI+ Raih Penghargaan The Best Innovation Award dari Alibaba Cloud

JAKARTA - RCTI+, platform digital terkemuka di Indonesia, baru-baru ini menerima penghargaan bergengsi "The Best Innovation Award" dari Alibaba Cloud. Penghargaan ini merupakan pengakuan Internasional atas inovasi dan pencapaian luar biasa dalam pengembangan teknologi oleh RCTI+.

Penghargaan ini diberikan oleh Leon Chen, Country Manager Alibaba Cloud, dan diterima dengan bangga oleh Rio Anugrah, Chief Technology Officer (CTO) RCTI+.

"Kami sangat bangga menerima penghargaan ini. Ini adalah pengakuan atas usaha kami dalam inovasi dan integrasi teknologi canggih dalam platform kami," kata Anugrah.

Alibaba Cloud, bagian dari Alibaba Group, adalah penyedia layanan cloud terbesar di Asia. "The Best Innovation Award" diberikan kepada organisasi yang telah menunjukkan inovasi luar biasa dalam penggunaan teknologi dan layanan cloud, dan RCTI+ telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam hal ini.

RCTI+ telah melakukan berbagai inovasi dalam teknologi dan layanan mereka, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam peningkatan dan penyesuaian pengalaman pengguna.

"Penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas inovasi kami, tetapi juga dorongan untuk terus berinovasi dan memimpin dalam era digital ini," tambah Anugrah.

"Kami berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI, untuk meningkatkan layanan kami dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna kami," bebernya.

