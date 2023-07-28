Gempa M3,7 Guncang Teluk Wondama

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,7 mengguncang Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, pada Jumat (28/7/2023) sekira pukul 21.19 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.38 Lintang Selatan - 134.60 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 28-Jul-2023 21:19:37WIB, Lok:3.38LS, 134.60BT (65 km Tenggara TELUKWONDAMA-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km,"tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)