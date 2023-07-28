Gempa M4,1 Guncang Wilayah Sanana Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Sanana, Maluku Utara, pada Jumat (28/7/2023) sekira pukul 21.49 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.47 Lintang Selatan - 126.43 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 28-Jul-2023 21:49:46WIB, Lok:1.47LS, 126.43BT (79 km TimurLaut SANANA-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)